Тарифы на коммунальные услуги: украинцам приготовили неприятный сюрприз

Коллаж РБК-Украина

Эксперты рассказали, как повысится тариф на газ в ближайшем году

Тарифы на коммунальные услуги, которые и так уже больно ударили по кошелькам украинцев, снова будут повышаться. Ближайшие повышение цен на газ для населения запланировано уже на май – тарифы поднимутся еще на 15%. До 2020 года цена на газ поднимется на 25%.

По словам экспертов, в мае цена на газ составит более 10 гривен за один кубометр (сейчас более 8 гривен).

Для жителей столицы вырастут тарифы на горячую воду и отопление – рост ожидается на уровне 20%. А в начале 2020 года тариф на газ составит 13 гривен за один кубометр, а тарифы на отопление и горячую воду поднимутся на 18%.

Если в этом году зимой украинцы выкладывали за отопление около двух тысяч гривен, то в следующем году сумма в платежках вырастет почти до трех тысяч гривен.

Тариф на горячую воду в столице сейчас составляет около 100 гривен за один кубометр, в мае, по прогнозам экспертов, цена вырастет до 120 гривен за один кубометр.

Кроме того, с мая вступает в силу новый закон, согласно которому установят абонплату на коммуналку и за каждый день просрочки будут насчитывать пеню - так хотят избежать задолженности населения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, куда обращаться и что делать, если суммы в платежках за коммунальные услуги завышены.

А также рассказывали о том, на сколько повысили тарифы за воду и каких городов коснется повышение.