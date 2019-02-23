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Не цепляйтесь к вокалу: выступление KAZKA в финале Нацотбора (видео)

STYLERТелешоу    23.02.2019 - 21:20
Не цепляйтесь к вокалу: выступление KAZKA в финале Нацотбора (видео)
KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

KAZKA выступила в финале Нацотбора на Евровидение 2019

Группа KAZKA выступил в финале Нацотбора на Евровидение 2019. Вокал Александры Зарицкой снова не очень впечатлил поклонников конкурса. Об этом сказал и ведущий отбора Сергей Притула.

Но Александра сказала, что не надо придираться к ее вокалу.

"Не цепляйтесь к моему вокалу! Загляните сюда", - сказала певица, имея в виду свою душу.

Также она добавила, что KAZKA уже доросла до "значительно больших концертных площадок".

В свою очередь судьи поддержали Александру. Джамала даже предложила позаниматься с ней вокалом.

Выступление группы KAZKA в финале Нацотбора на Евровидение (видео: YouTube/Телеканал СТБ)

Напомним, что участница финала отбора на Евровидение из группы YUKO Юлия Юрина сказала, что хочет принять гражданство Украины.

Также отметим, что MARUV вновь заявила, что она является "голубем мира", а также дала ответ на вопрос "чей Крым?".

Раньше известный продюсер отметил, что нынешний Нацотбор насыщенный артистами, которые или попадают в скандалы, или выступают в России.

Кроме того, мы писали о том, что фаворитки Нацотбора оскандалились из-за Крыма.

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